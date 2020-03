”Il Governo ha inseguito gli eventi senza prevederli come avrebbe dovuto fare perché non li ha capiti. In pochi giorni si sono susseguiti più decreti legge, decreti del Presidente del Consiglio, circolari varie: un vero e proprio caos normativo difficile da comprendere ed attuare.

Ulteriore riprova questa delle insufficienze del Governo e della sua approssimazione. Questo è, comunque, un problema di cui da tempo subiamo le conseguenze e che le particolari vicende di questi giorni rendono più tragicamente attuale. L’inadeguatezza delle attività di chi ci governa che fortunatamente nell’ordinaria amministrazione è stata supportata dalla esperienza di alcuni settori delle strutture dello Stato più consolidate, in questa difficile e tragica circostanza si è rivelata in tutta la sua ampiezza.

Molte ragioni impongono la presa di coscienza di tutti coloro che possono dare un apporto utile ad incidere positivamente sui tempi tristissimi che stiamo vivendo. È per questo che la Fondazione di AN non intende tirarsi indietro e darà il suo contributo affinché possa superarsi questa fase così buia e complessa che l’Italia sta vivendo”.

Raccolta fondi finalizzata al contrasto dell’epidemia Covid-19 e ai suoi disastrosi effetti sociali.

Chiunque può donare con un contributo sul codice IBAN IT06E010050337000000000959

intestato a Fondazione Alleanza Nazionale.

Causale: emergenza coronavirus erogazione liberale ex articolo 66 dl 17 marzo 2020 n. 18