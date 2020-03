Figuraccia di Toninelli: si lecca un dito in diretta (alla faccia del coronavirus)

La prima regola per evitare di essere contagiati dal coronavirus è lavarsi le mani e non portare le mani in bocca. Bollettini su bollettini ci dicono che il virus passa dalle mani e che non bisogna toccarsi il viso e gli occhi. Ma l’ex ministro 5S Danilo Toninelli in un momento di grande crisi nazionale fa una figuraccia: dimentica le indicazioni e i suggerimenti che arrivano da più parti (compreso dal governo) e si lecca un dito. Il senatore 5 Stelle è stato beccato mentre in pompa magna pubblicizzava il via libera alla circolazione dei monopattini elettrici in tutto il Paese. In questo video l’ex ministro Danilo Toninelli spiegava in dettaglio quali sono le regole principali da rispettare, ma eccolo mentre si leccava elegantemente un dito.

Coronavirus, il video che incastra Toninelli

Nel video pubblicato su Youtube il primo marzo Toninelli faceva riferimento all’articolo 33 bis del decreto Milleproroghe da poco approvato dal Senato. Ecco i principali punti: oggi il monopattino può essere usato in tutto il territorio nazionale. È equiparato ai velocipedi e alle biciclette. Le nuove regole prevedono che i monopattini elettrici possano circolare sulle strade urbane che prevedono un limite di 50 km orari e sulle piste ciclabili parallele alle strade extra urbane. Tanta enfasi e poi lo scivolone.

Ecco le norme basilari

Come si legge nel decalogo pubblicato dalla Guardia di Finanza ecco le norme basilari per evitare il contagio. Lavarsi spesso le mani. Il lavaggio delle mani deve essere effettuato con acqua e sapone per almeno 20 secondi. In alternativa è possibile usare anche un disinfettante per mani a base alcolica al 60%. Lavarsi le mani permette l’eliminazione del virus. Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute. Mantenere almeno un metro di distanza dalle altre persone, in particolare quando tossiscono o starnutiscono o hanno la febbre, perché il virus è contenuto nelle goccioline di saliva e può essere trasmesso a distanza ravvicinata.