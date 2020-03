Coronavirus, il governo dà 50 milioni alle imprese tunisine. Delmastro: “Siamo oltre la follia” (video)

Il governo italiano tira fuori 50 milioni per le imprese piegate dal coronavirus. Una buona notizia? Mica tanto, perché i soldi vanno alle imprese tunisine, non a quelle italiane. No, non è una bufala. Ma una notizia confermata dalla stessa ambasciata italiana a Tunisi, per il tramite della sua pagina Facebook.

Lo schiaffo del governo agli italiani in difficoltà

A rendere noto l’incredibile schiaffo dato dal governo agli italiani in difficoltà è stata l’agenzia di stampa britannica Reuters, mentre in Italia è stato il Primato Nazionale ad attivarsi per trovare conferma di quella che, a una prima lettura, poteva sembrare davvero una fake news. “L’Italia, tramite la Cassa Depositi e Prestiti, ha versato 50 milioni di euro (circa 157 milioni di dinari) a titolo di credito d’aiuto alla Banca Centrale tunisina. Questa somma – ha spiegato l’ambasciata italiana in Tunisia – è destinata a sostenere le imprese tunisine. E potrà essere utilizzata per rispondere all’impatto socioeconomico del coronavirus in Tunisia, supportando le misure messe in campo dal governo tunisino”.

Il post scomparso dalla pagina dell’ambasciata

“È un primo passo, mano nella mano, per far fronte al Covid-19“, ha sottolineato ancora la nostra rappresentanza diplomatica a Tunisi con un post che, però, come ha fatto notare anche il movimento federato con FdI, Riva Destra, ora sulla sua pagina Facebook dell’ambasciata non si trova più (ma del quale qui sotto forniamo lo screenshot). “Forse lo hanno rimosso per la vergogna?”, hanno quindi domandato Fabio Sabbatani Schiuma e Angelo Bertoglio, rispettivamente segretario e vicesegretario nazionale di Riva Destra, ricordando la grave situazione economica in cui versano i nostri imprenditori.

Delmastro: “Siamo oltre la follia”

“Di Maio, ogni volta che ne pensa una, ci fa rimpiangere quella piacevole sensazione di vuoto cosmico che gli aleggia intorno”, ha commentato il deputato di FdI, Andrea Delmastro, che ha annunciato una interrogazione. “Il sistema industriale italiano è al collasso e chiede maggiori attenzioni al governo; le partite Iva sono allo stremo e hanno ricevuto briciole; le famiglie vivono di incertezze e il governo eroga 50 milioni di euro alla Tunisia per l’emergenza coronavirus! Siamo oltre la follia!”. “Ogni risorsa oggi – ha proseguito l’esponente di FdI – deve essere destinata a curare la nostra Nazione. E non a favorire le passerelle internazionali di Di Maio. Se Di Maio vuole fare il benefattore – ha concluso Delmastro – lo faccia con i soldi suoi. Non con quelli degli italiani, tragicamente e vergognosamente sottratti alla emergenza coronavirus”.