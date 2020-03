Covid-19, basta fake e disinformazione. La vitamina C non cura, né previene il contagio da coronavirus. Ed è bene ribadirlo in tempi di pandemia, tra bufale e indicazioni attendibili. In giorni di paura e psicosi da Covid-19, in cui all’emergenza sanitaria si somma la cosiddetta “info-demia”, circolano infatti ancora troppe notizie incontrollate. Come quella secondo cui assumendo vitamina C non solo si possa curare il coronavirus, ma addirittura se ne possa prevenire il contagio. Ma cosa c’è di vero in questa affermazione?

La vitamina C non previene il contagio da coronavirus

Praticamente nulla, conferma Michele Lagioia, Direttore medico sanitario dell’Irccs Humanitas di Rozzano, alle porte di Milano. «La vitamina C non cura, né previene il contagio da coronavirus», assicura. E avverte: «Attenzione a non abusarne. La vitamina C (o acido ascorbico) ­­– spiega infatti l’esperto nella newsletter dell’Humanitas – va assunta con l’alimentazione. È implicata in diverse reazioni metaboliche e nella biosintesi di amminoacidi, ormoni e collagene. Ed è rinomata per il suo effetto antiossidante. La vitamina C partecipa anche alla prevenzione dell’insorgenza di tumori, rafforzando il nostro sistema immunitario e ostacolando la sintesi delle sostanze cancerogene, in particolar modo nello stomaco.

Ma non ha nulla a che fare con la guarigione del coronavirus

Il suo aiuto è, inoltre, indispensabile anche nel contrasto dei radicali liberi. La sua importanza in generale, per la prevenzione e per la cura della nostra salute, non è quindi in discussione. Tuttavia il suo ruolo nella guarigione dal coronavirus – avverte Lagioia – è una notizia priva di fondamento». E non è possibile declinare gli effetti benefici della vitamina c per la cura dei sintomi del Covid-19, o, peggio ancora, per la sua prevenzione. Tanto che, aggiunge e conclude l’esperto: «Male non fa, certo. ma attenti a non abusarne. Il rischio di fake news come questa – sottolinea – è che le persone assumano troppa vitamina C, rischiando l’ipervitaminosi. E, dunque, conseguenti disturbi ai reni, allo stomaco, all’apparato digerente in generale».