WhatsApp o della sicurezza in rete. Che certo è migliorata di gran lunga. Ma che ancora necessita di attenzione. Perchè diversi utenti stanno continuando a segnalare attività truffaldine. Nascoste tra “occasioni ” imperdibili e “offerte” succulente. È vero che gli inganni non possono essere aboliti del tutto dalle chat. E soprattutto di quelle più seguite. Così molte persone hanno scelto di stare più attente al loro WhatsApp. Naturalmente la più famosa delle App sta correndo ai ripari. Alcuni nuovi aggiornamenti stanno arrivando. Ma ultimamente ci sarebbero stati nuovi tentativi di truffa. Ad esempio le vendite a prezzi stracciati di iPhone.

WhatsApp: un iPhone a meno 40%

WhatsApp è un servizio apprezzato da oltre 2 miliardi di utenti. Per questo, però, ci sono persone che si dedicano solo ed esclusivamente alle truffe. In questo momento sembra che proprio tale aspetto sia ritornato in voga, soprattutto dopo le ultime lamentele. Stando a quanto dichiarato da diverse persone, in chat si sarebbe diffuso un nuovo messaggio che offrirebbe a prezzi incredibili i nuovi iPhone 11. Uno sconto fino al 40% che può essere disposto solo mediante uno specifico sito che si aprirebbe cliccandoci su. Purtroppo sembra che col collegamento si attivino i server di un portale a pagamento. E il gioco, o meglio, la truffa è servita.