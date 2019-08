Allarme WhatsApp: il link trappola che non bisogna assolutamente cliccare

Mille Giga in regalo, ma è solo l’ultima trappola su WhatsApp. A lanciare l’allarme sono i ricercatori della ESET, azienda specializzata in software antivirus, che invitano a non cliccare il link. L’Url del messaggio non è, infatti, il dominio ufficiale della popolarissima applicazione. Si viene reindirizzati, spiegano, a una pagina, piena di altri link truffa con nomi di famosi marchi finti, un questionario per carpire informazioni e si riceve l’invito a diffondere la fantomatica offerta ad almeno altre 30 persone per vincere ‘il premio’. L’obiettivo? Aumentare i click sul loro sito, precisano dalla ESET, senza escludere che in futuro possano anche tentare di “rubare i dati personali” di chi è stato poco cauto. Una volta raccolti un bel numero di utenti, avverte Luca Sambucci, esperto di ESET Italia, parlando con l’Adnkronos, “i truffatori potrebbero decidere di aggiungere un malware o una richiesta di dati personali”. “Questi siti possono trasformarsi rapidamente in una trappola che potrebbe costare cara ai malcapitati”.