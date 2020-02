Gli Irriducibili della Lazio si sciolgono, dopo 33 anni. “Da oggi ci sarà una svolta epocale. Senza precedenti per la Nord. Per la prima volta in curva sarà presente soltanto uno striscione, dietro il quale si identificherà tutta la tifoseria laziale: Ultras Lazio. Con la stessa voglia di sempre. Stesso entusiasmo, stessa adrenalina. E, soprattutto, con lo stesso spirito di quelli che eravamo, siamo e saremo”. Lo scrivono gli Irriducibili nel comunicato in cui annunciano il loro scioglimento dopo 33 anni. “Sempre irriducibili dentro, perché il futuro è solo il ricordo di uno stupendo passato…”, concludono.

Il comunicato degli Irriducibili

“Come per tutte le cose della vita, esiste un inizio e, inevitabilmente, una fine. C’è un tempo per tutto. Anche su quelle storie fantastiche, gloriose, prima o poi, cala il sipario. L’importante è averle vissute queste storie. Da protagonisti, da leoni, anche pericolosamente. Senza rimpianti, senza rimorsi. E allora, ad maiora Irriducibili!”. Inizia così il lungo comunicato con cui si scioglie lo storico gruppo ultras della Lazio. “Proprio così, dopo trentatré anni abbiamo deciso di sciogliere il gruppo che ha scritto pagine importanti di storia, gloriose, che ha semplicemente rivoluzionato il panorama ultras, non soltanto italiano, ma anche internazionale”, proseguono gli Irriducibili.

Il ricordo di Diabolik