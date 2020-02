San Valentino a base di pesce. Come da tradizione. Per 4 italiani su 5 la cena romantica per eccellenza è con prodotti ittici. La spesa a coppia sta entro i 50 euro per le cene più informali dei giovani. Spendono tra i 70-80 euro gli adulti. E’ quanto emerge da una indagine di Fedagripesca in occasione di San Valentino. Naturalmente piatti di pesce accompagnati da bollicine, bianchi e rosé. Vini prevalentemente made in Italy, per una spesa media di 25 euro. Ovviamente cambia in base all’età, la scelta di dove e cosa mangiare. Per i giovanissimi puo bastare l’apericena. Oppure la cena ordinata dallo smartphone, da consumare a casa, davanti all’ultima serie tv. E per il crudo e la frittura è un trionfo. Invece per le coppie più ‘mature’, si riscopre il ristorante dei primi appuntamenti. Nel qual caso antipasti, primi e secondi all’insegna della tradizione: spigole, orate, crostacei, alla griglia o al forno. Le donne sono più curiose e puntano sul menu degustazione, gli uomini preferiscono scegliere alla carta. Infine, c’è spazio anche per i single, quelli che non rinunciano a coccolarsi. Magari organizzando cene con amici dove nel 30% dei casi c’è un piatto di mare. Da ricordare, nel giorno degli innamorati, i suggerimenti per i pesci che fanno bene al cuore, perché ricchi di omega 3. come le alici, gli sgombri, il tonno, il pesce spada e l’aguglia.