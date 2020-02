Se San Valentino tornasse in vita percorrendo il nostro tempo farebbe il ministro dell’armonia. Ma siccome le foto parlano, questa immortalata ieri – in contemporanea – dalle pagine facebook di Giorgia Meloni e Matteo Salvini ha riempito i cuori nostri nella settimana giusta.

Buon like a tutti per un selfie capolavoro. Per carità, non è concorrenza ad Andrea e Francesca, l’amore che hanno scelto. È un altro tipo di sentimento, è quello che entrambi hanno verso le loro comunità. Che si nutrono di passioni, con l’ambizione di rendere l’Italia davvero sovrana e questi due ce la possono fare.

Salvini e Meloni uniti: Ola sulla rete

È una foto che dà il segnale: ci si deve abbracciare.

Scrive lei, a corredo dell’immagine postata: “Alla faccia di chi vuol farci litigare”. Risponde lui: “Un saluto per voi e un sorriso dedicato a chi ci vuole male 😊🇮🇹”. Ma occhio e croce sono di più quelli che vi vogliono bene e per questo chi comanda ancora non ci fa votare. Ma la battaglia continua e se Giorgia e Matteo restano uniti come testimoniano i loro sorrisi, arriverà anche la vittoria. In un anno e poco più conquistate nove regioni su dieci e una marea di comuni. Stiamo arrivando, sembrano comunicare con quei sorrisi.