In ricordo di Pinuccio e Salvatore: mostra e iniziative della Fondazione Tatarella

La Fondazione Tatarella, in occasione delle ricorrenze della scomparsa di Pinuccio e Salvatore Tatarella, ha previsto numerose e interessanti iniziative. Ricordare l’incidenza nella storia politica italiana dei due protagonisti della Destra ha grande valore in una città come Bari. Dove vivissimo è il ricordo di Pinuccio e Salvatore, oltre gli schieramenti partitici.

Fondazione Tatarella, mostra su Pinuccio e Salvatore

Giovedì 6 febbraio, alle ore 19:00 ci sarà una messa in suffragio nella Chiesa di San Ferdinando. A seguire, alle 19.30, presso la Fondazione Tatarella il vicepresidente del Senato Ignazio La Russa inaugurerà una bella e ricca mostra fotografica. Si tratta di una rassegna permanente dedicata alla vita dei due fratelli e al loro impegno di politici. Scorrono nelle immagini, i momenti più significativi in qualità di amministratori, giornalisti e uomini delle istituzioni. Un amarcord di grande efficacia.

Il ciclo di iniziative si compirà Venerdì 7 febbraio alle 10.00. Presso l’Autorità Portuale è prevista la tradizionale cerimonia di commemorazione con la deposizione di una corona d’alloro ai piedi della lapide che ricorda Pinuccio e Salvatore Tatarella.

La Fondazione Tatarella ha un sito internet ricco di foto, articoli, video, documenti, libri di e su Pinuccio e Salvatore Tatarella. Infatti la Fondazione intende rafforzare sempre più il lavoro per raccogliere, e tramandare il patrimonio politico dei due esponenti della destra. La passione per la politica ha la sua evidenza plastica nella Biblioteca. La Fondazione ha creato e messo a disposizione dei giovani una biblioteca ricchissima. Al suo interno è possibile usufruire di svariati servizi utili a chi studia e lavora.