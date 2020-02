Un tentativo dinel bel mezzo della movida trasteverina. Tra la gente che passa distratta, e il caos del traffico di auto sul Lungotevere, c’è un ragazzo proteso verso il Tevere . Gambe a penzoloni perpendicolari al fiume. Sguardo perso nel vuoto e, intorno a lui, sgomento e paura. Tutto rimanda all’idea di un suicidio che sta per compiersi. È così che due agenti di pattuglia hanno trovato un 23enne romano lunedì scorso quando, tra la gente che passeggia per le stradine del caratteristico quartiere della capitale, il giovane richiama l’attenzione su di sé. Per quello strano atteggiamento che tradisce intenzioni drammatiche. Scaturite non si sa da cosa. Forse un litigio con una persona cara. Forse un malessere dovuto non si sa bene a cosa…