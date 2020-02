Coronavirus, ultimo report cinese: ecco chi sono le persone che rischiano di più

Anziani, malati e uomini più a rischio di subire pesanti conseguenze da coronavirus Covid-19. A confermare i risultati di un precedente studio, una maxi-ricerca cinese condotta su oltre 44.000 persone infettate dal nuovo coronavirus nel più grande lavoro dall’inizio dell’epidemia. Ebbene, il più elevato tasso di mortalità è stato registrato per gli “over 80”. I dati del Centro cinese per il controllo e la prevenzione delle malattie (Ccdc) rilevano che oltre l’80% dei casi finora è stato lieve. E che proprio i malati e gli anziani sono maggiormente a rischio. La ricerca, pubblicata sul Chinese Journal of Epidemiology, indica anche un elevato rischio per il personale medico. E questo proprio nei giorni in cui si piange Liu Zhiming, 51 anni, direttore dell’ospedale Wuchang di Wuhan. Uno dei principali nosocomi nell’epicentro dell’epidemia.

