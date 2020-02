Bruciato vivo in auto mentre era ancora vivo: arrestati la moglie, l’amante e il figlio della donna

Le indagini dei carabinieri di Roccella Jonica, sono scattate dopo il ritrovamento del cadavere nella Locride a cavallo tra il 12 e il 13 novembre. Si tratta su uno dei più efferati omicidi degli ultimi tempi: l’uomo in auto ancora era ancora vivo. Le indagini hanno fatto piena luce anche sul movente, inquadrato nell’ambito familiare. Era stato, all’epoca, il 112, dopo un segnalazione, a trovare l’auto distrutta e con il corpo all’interno. L’atroce delitto era stato perpetrato in una zona di montagna alle pendici dei monti della Limina, a San Giovanni di Gerace.

Fu necessario l’esame del Dna per ricostruire l’identità della vittima. Lo hanno bruciato mentre ancora respirava, senza risparmiargli atroci sofferenze. Un’esecuzione che ha pochi precedenti per efferatezza. Ucciso perché considerato un intralcio ad un futuro già programmato dai due amanti diabolici, di cui non faceva parte. Susanna Brescia, con l’aiuto dell’amante, Giuseppe Menniti e del figlio avuto da una precedente relazione, Francesco Sfera. Tutti e tre complici in un piano congegnato fino al più piccolo dettaglio ed eseguito senza esitazioni.