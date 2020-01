Tricolore super a Pordenone. E i bersaglieri intonano un motivo che mette… “nostalgia” (video)

Una bandiera da record per festeggiare la nascita del Tricolore. Pordenone ha celebrato stamattina il 223° anniversario della nascita del Tricolore con una manifestazione, organizzata dall’Associazione Nazionale Bersaglieri con il patrocinio del Comune pordenonese, che ha visto sfilare per le vie del centro una bandiera di 85 metri accompagnata dalle associazioni d’arma. La sfilata, denominata “Giornata del Tricolore”, è partita dalla Loggia del Municipio; quindi il passaggio del corteo ha interessato corso Vittorio Emanuele, piazza Cavour e piazza XX Settembre.

“Questa mattina, grazie all’Associazione Nazionale Bersaglieri – ha commentato il sindaco della città del Noncello, Alessandro Ciriani – abbiamo celebrato il 223° anniversario della nascita del Tricolore. Una lunghissima bandiera ha sfilato per la città accompagnata dalle associazioni d’arma. Un’iniziativa per sottolineare l’importanza della Patria come sentimento moderno, che evoca casa, lingua,paesaggi,

storia, cultura. Patria come terra dei padri, sentimento che dona consapevolezza e destino alle nostre vite, inclusivo e non divisivo, antidoto a una modernità omologante”.

“Una giornata – ha concluso il primo cittadino di Pordenone – per spronarci a essere comunque orgogliosi del nostro Paese, per impegnarci a rimediarne i guasti e a esaltarne il ruolo di potenza culturale mondiale”. Particolare curioso: durante la sfilata i bersaglieri hanno intonato un motivo che ricorda una vecchia canone fascista. Le canzoni della storia italiana alla fine si assomigliano tutte…