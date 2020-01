Pd all’attacco sui decreti sicurezza. Lo ribadisce Graziano Delrio, capogruppo dem alla Camera, in un’intervista a Repubblica. “Dopo la legge di bilancio – dice – è arrivato il momento di intervenire sui decreti Salvini. Partendo dalle cose che sicuramente condividiamo e che abbiamo già scritto: accogliere i rilievi datti dal presidente della Repubblica e scrivere una nuova legge sull’immigrazione che superi l’emergenza e affronti il problema dal punto di vista strutturale. Con decreti flussi, persone che arrivano con nome e cognome, viaggi regolati dalle ambasciate e non affidati a scafisti senza scrupoli”.

Delrio ammette inoltre che il Pd non sa trovare al momento le risposte giuste ai bisogni che salgono dal basso. “La sinistra deve trovare il suo modo di rispondere a paura e solitudine. Che non sono solo frutto delle diseguaglianze, sono qualcosa di ancora più profondo”.

Ad Agorà, su Raitre, il capogruppo del Pd ha anche ammesso le difficoltà nell’alleanza col M5S: “C’è un problema nel modo in cui stiamo governando, in cui stiamo insieme. In questi primi mesi di governo è sembrato che la squadra non giocasse tutta insieme, che ognuno andasse un po’ per conto suo. Che vuol dire che il governo deve presentarsi ai cittadini con obiettivi chiari, con uno sforzo comune senza che ognuno esca dal campo dicendo questo è mio, questo è tuo. Perché così non funziona. Si vince insieme o si perde insieme. Questa è la sfida del governo”.