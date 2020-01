Lo schiaffo del Papa sulla mano di una fedele in piazza San Pietro continua a imperversare sul web. Un murale che riprende la notizia è apparso a Roma e il Comune come in altre occasioni simili ha provveduto a cancellarlo.

Lo schiaffo del Papa, il murale di Harrygreb

È comparso in vicolo della Campanella, disegnato dallo street artist Harrygreb e raffigura Francesco come il protagonista del film di Tarantino, Kill Bill. Lo stesso artista ha spiegato che la sua opera era solo una provocazione e un modo per sdrammatizzare l’episodio, per il quale papa Francesco si è anche scusato.

Il Papa, dopo lo schiaffo, è anche protagonista sulla pagina Facebook Amarcord, Fighting Pope, di un videogioco. Nel quale Papa Francesco è trasformato nel personaggio di un picchiaduro a incontri in cui la sua unica sfidante è la fedele strattonatrice che ha fatto arrabbiare il Pontefice.

Anche il sito Lercio si è occupato infine della vicenda con uno dei suoi titoli ad effetti: “Nei negozi di souvenir va a ruba il tirapugni di papa Francesco”.

Sui social il gesto di Francesco ha diviso l’opinione pubblica tra chi ne ha elogiato il lato umano e vulnerabile e chi lo ha aspramente criticato per non avere saputo padroneggiare uno scatto di rabbia.