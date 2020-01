La gaffe di Bonafede: “In carcere non vanno gli innocenti”. Ma i “risarciti” dallo Stato sono migliaia

“Ministro, le ricordo che dal 1992 al 2018 27mila persone sono state risarcite dallo Stato perché sono finite in carcere da innocenti. Quindi gli innocenti finiscono in carcere”. La giornalista di Repubblica, Annalisa Cuzzocrea, ha citato come fonte il sito errorigiudiziari.com per smascherare la clamorosa gaffe del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, noto gaffeur. Il Guardasigilli,.ospite giovedì sera della trasmissione di La7 “Otto e Mezzo” , parlando della riforma della prescrizione in vigore da gennaio, che prevede il blocco della prescrizione dopo la sentenza di primo grado, il Guardasigilli ha risposto così a una sollecitazione della Cuzzocrea sugli “innocenti che finiscono in carcere”. Bonafede, incredibilmente le ha risposto così: (video) “Cosa c’entrano gli innocenti che finiscono in carcere? Gli innocenti non finiscono in carcere…”. Ah no? E via con le cifre dei non colpevoli risarciti dallo Stato, a sugellare l’ennesima gaffe del ministro della Giustizia.

La gaffe di Bonafede e il tentativo di recuperare