Influenza, colpiti 1.587.000 italiani, soprattutto i bimbi sotto i 5 anni. La rete dei medici-sentinella

L’influenza colpisce massicciamente l’Italia. E mette a letto, in questa stagione invernale, oltre un milione e mezzo di influenzati.

Nella cinquantaduesima settimana del 2019 – quella che va dal 23 al 29 dicembre – è stato segnato comunque un lieve calo del numero di casi di influenza.

Un ridimensionamento dovuto alla chiusura delle scuole durante le festività natalizie.

Il numero stimato di persone colpite da influenza in questa settimana è pari a circa 225.000. Contro i 247mila casi della settimana precedente.

In totale, dall’inizio della sorveglianza, sono stati circa 1.587.000 i casi di influenza.

I dati arrivano dalla rete di sorveglianza “Influnet” dell’Istituto Superiore di Sanità.

L’influenza ha colpito soprattutto i bimbi sotto i 5 anni

Dall’Istituto Superiore di Sanità segnalano, però, che l’incidenza osservata in alcune regioni è fortemente influenzata dal ristretto numero di medici e pediatri che hanno inviato, al momento, i loro dati.

In Italia l’incidenza totale è pari a 3,7 casi per mille assistiti.

Colpiti maggiormente i bambini al di sotto dei cinque anni, in cui si osserva un’incidenza pari a 9,9 casi per mille assistiti.

E sono la Provincia autonoma di Trento, le Marche e la Campania, le Regioni maggiormente colpite dall’influenza.

Per realizzare il Rapporto “Influnet” sono stati utilizzati 678 “medici sentinella” che, durante la cinquantaduesima settimana del 2019, hanno inviato dati circa la frequenza di sindromi influenzali tra i propri assistiti. Il valore dell’incidenza totale è pari a 3,73 casi per mille assistiti.