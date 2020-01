La ricostruzione dell’atroce omicidio è agghiacciante. Il giovane, un dipendente che viveva e lavorava nella cascina, ha riferito di aver chiesto all’anziana piccole somme di denaro. Ma davanti al suo rifiuto, l’avrebbe colpita fino ad ucciderla, forse con un barattolo di marmellata, trovato in frantumi sul luogo del delitto. L’anziana, che sarebbe morta nella tarda serata di sabato, era stata trovata con i polsi legati da un pezzo di stoffa e il viso avvolto in un telo. Forse per tamponare il sangue che fuoriusciva da una grossa ferita sul cranio. Inoltre il corpo recava anche altre ferite. Secondo quanto emerso dalle indagini, dopo il delitto il ragazzo avrebbe portato via 150 euro, spesi poi per comprare alcune bottiglie di alcolici, e diversi monili, tra cui la fede nuziale della donna, ( con incisi il nome della vittima e del marito), ritrovati in uno zaino nell’armadietto della stanza che occupava.

Il ragazzo dopo l’omicidio avrebbe anche tentato di cancellare le tracce di sangue lavando nella notte i vestiti in lavatrice. Ma non gli è bastato: i poliziotti che hanno eseguito i primi riscontri sul luogo del delitto, hanno rinvenuto peraltro un’impronta di una scarpa compatibile con quelle presenti sulla scena del crimine all’interno dell’abitazione occupata dallo straniero. anche nella lavatrice, usata dall’assassino per cancellare eventuali tracce, gli abiti che il giovane avrebbe indossato al momento dell’efferato omicidio. Le indagini sono coordinate dal pm Prisco e dal procuratore aggiunto Laura Pedio. Non solo: durante l’interrogatorio a cui lo straniero è stato sottoposto nella notte, il reo confesso ha ammesso: avrebbe agito per estorcere alla vittima del denaro. Ma alla fine, ha detto, è riuscito a portare via “solo” 1000 euro. «Pensavo di trovare più soldi», avrebbe confessato il 22enne agli inquirenti.

Va detto infine che, come riporta in queste ore il sito de Il Giornale, dalle testimonianze raccolte dagli investigatori al lavoro sul caso tra i familiari della vittima, è emerso che nell’ultimo anno c’erano stati diversi ammanchi di denaro sottratto alla contabilità dell’agriturismo. Ammanchi a cui non si era data però troppa importanza in quanto si ipotizzava qualche errore nei conti o seplici perdite occasionali. Invece, il tragico epilogo di questa terribile vicenda dimostra che quelle sottrazioni di soldi dalla cassa erano solo l’inizio…