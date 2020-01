Gli insidiosi interrogativi posti da Salvini…

Il caso non può non avere risvolti politici. E il primo a rilevarlo e sottolinearlo è proprio il numero uno della Lega che, a riguardo, in una nota fa notare: «La Ocean Viking ha recuperato 59 immigrati. Il governo dei porti aperti intende farli sbarcare in Italia dopo il voto in Emilia-Romagna e Calabria»? Il rilievo è netto e chiaro: il governo darà l’ok allo sbarco della nave della Ong francese, ma solo al momento opportuno? Allude significativamente l’ex ministro dell’Interno. E per caso il “momento giusto” per farlo potrebbe arrivare dopo l’appuntamento con le urne di domenica, in Emilia Romagna e Calabria?

Ma dal governo tutto tace…

La risposta dell’interrogativo retorico di Salvini sembra scontata. E infatti il leader leghista conclude con un’altra domanda più che esplicita: «Intanto li terranno “sotto sequestro” per non perdere altri voti»? Al momento dal governo tutto tace. Certo è però che, già evadere le risposte agli interrogativi di Salvini sulle intenzioni (e sulla tempistica ) del Viminale e dell’intero esecutivo Conte II circa la possibilità di far approdare la Ocean Viking in Italia la dice lunga…

.