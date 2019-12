Terremoto, torna la paura all’Aquila: registrata una scossa di magnitudo 3.7

Terremoto, torna la paura all’Aquila.Una scossa di magnitudo 3.7 è stato avvertita ieri sera alle 22.55 dalla popolazione . Non risultano per ora né danni né feriti. Ma solo un grande spavento per la gente. L’epicentro è stato localizzato vicino al Comune di Barete. A 17 chilometri da L’Aquila. Lo ha confermato l’Ingv. L’ipocentro è invece stato localizzato a 14 chilometri di profondità. Barete è un piccolo Comune con circa 600 abitanti. E fa parte della comunità montana Amiternina.

Sui social sono subito esplosi i commenti dalle persone che hanno avvertito la scossa. “Terremoto di nuovo all’Aquila. Panico”, scrive un utente su Twitter. Ricordando la paura della scossa che ha devastato la città nel 2009. A distanza di pochi minuti, è stata avvertita un’altra scossa con una magnitudo stimata di 3.4. Al momento ci sarebbero diverse telefonate al centralino dei vigili del fuoco. Per ora si tratterebbe solamente di richieste di informazioni. Esattamente un mese fa si era registrato un terremoto di magnitudo 4.4 a Balsorano. Sempre in provincia de L’Aquila. I giorni successivi si erano verificate circa settanta nuove scosse. Dopo il sisma di maggiore intensità, la replica più forte è stata la scossa di magnitudo 3.5 poco dopo la mezzanotte, mentre le altre, che pure sono state segnalate a decine, non hanno raggiunto magnitudo 2 e quindi sono risultate impercettibili alla popolazione.