Silvio Leoni, i parlamentari che fanno parte dell’Intergruppo 2 agosto, Mollicone-Varchi-Frassinetti- Rauti-Bignami, si rivolgono direttamente al ministro. «Bonafede chiarisca vicenda del giornalista Strage di Bologna, sulla vicenda che coinvolge il giornalista del Secolo d’Italia,i parlamentari che fanno parte dell’si rivolgono direttamente al ministro. «Bonafede chiarisca vicenda del giornalista Silvio Leoni . Presentato QT in commissione Giustizia».

Vicenda Silvio Leoni, Intergruppo 2 agosto: Bonafede intervenga

«La recente vicenda che ha coinvolto Silvio Leoni», che è «attento conoscitore delle dinamiche del terrorismo» e che è stato «consulente della commissione Mithrokin. E che ora è «indagato per attentato ad un organo costituzionale, va chiarita. Abbiamo presentato un question time in commissione Giustizia diretto al ministro Bonafede con la collega Varchi». L’obiettivo punta a chiarire «la grave vicenda giudiziaria. I parlamentari dell’Intergruppo chiedono al ministro «se non ritenga necessario l’invio di ispettori presso le Procure di Ancona e Bologna. Al fine di accertare le modalità investigative che hanno portato all’indagine su Leoni. E al sequestro del suo cellulare». Inoltre, i componenti dell’Intergruppo chiedono al Guardasigilli chiarimenti. E se «non ritenga che nel caso di specie» i diritti costituzionali garantiti alla stampa «siano stati violati. In particolare la segretezza delle fonti giornalistiche».

QT alla commissione Giustizia della Camera