Vostro onore, risponda adesso alle nostre domande pubbliche, perché neppure la magistratura di Bologna può usare il potere di intimidazione, soprattutto nei confronti della stampa, a partire dal Secolo d’Italia. Non sarà certamente il suo caso, dottor Michele Leoni. Ma neanche il presidente della Corte di Assise che giudica su un nuovo filone del processo per la strage di Bologna può assimilare ad un reato la domanda di un giornalista. In sostanza, che cosa vi siete messi in testa, magistrati di Bologna (e vostri colleghi di Ancona, competenti per quel che riguarda i giudici emiliani)?

Un nostro collega, Silvio Leoni, da anni segue decine di inchieste su fatti rilevanti di cronaca, inclusa quella giudiziaria. Ed indubbiamente tutto quello che è seguito all’orrenda strage alla stazione del 1980 è per noi motivo di interesse. Perché vogliamo che si anteponga la ricerca della verità a quella dei colpevoli qualunque.

Un colloquio garbato trasformato in reato per il cronista del Secolo

Silvio Leoni ha telefonato a quel magistrato, con cui è solamente omonimo. Ci ha raccontato il colloquio, assolutamente garbato, incluso il cortese rifiuto del presidente Leoni a rilasciare dichiarazioni sul processo.