Considerazioni amare sulla Pisana dall’ex governatore del Lazio, il nostro direttore Francesco Storace. Il bilancio della Regione approvato in appena undici ore e tre giorni scarsi di discussione. Nell’opposizione – denuncia Storace in un corsivo sulla pagina Fb 7colli – si è sentita solo la voce di Fratelli d’Italia. Lega e Fi solo per dichiarazione di voti, nessun segnale da Cinquestelle e Cambiamo di Toti.

“Se non ti rispetta il nostro popolo, è inutile strillare a vuoto. “Voglio il sindaco”. “Il governatore spetta a noi”. Ogni giorno una voce diversa dalla Lega per pretendere spazio politico a Roma e nel Lazio. Ma glielo dite a Salvini che ci fate con i voti, a partire dalla Pisana?”: è la domanda che pone Storace.

”Alla Pisana solo la voce di Fdi”

“Sono due giganti, Zingaretti e il suo vicepresidente Leodori – aggiunge nell’articolo Storace – ad aver addomesticato quasi tutta l’opposizione. Perché almeno Fratelli d’Italia ha fatto sentire la sua voce.

Tre ore giovedì, sei ore venerdì e appena due ieri, giornata conclusiva. Grosso modo una decina di ore per i consiglieri di Fdi, poi il silenzio. La Lega tre minuti in dichiarazione di voto finale, Forza Italia cinque, Cinquestelle non pervenuti. Cambiamo di Toti idem”.

La rivoluzione che non c’è

“Se non ci fosse stato il gruppo di Fratelli d’Italia – rileva l’articolo – un bilancio pari a quello di una Nazione tipo l’Olanda – 35 miliardi fra competenza e cassa – sarebbe passato in un’ora, al massimo due. Emendamenti a valanga ritirati. Pratica sbrigata senza rubare nemmeno qualche ora al sonno. Alla Pisana è stato servito il bilancio a Zingaretti, a Leodori, alla maggioranza. E se ci rivolgiamo in particolare alla Lega è perché non è giusto raccontare, almeno da queste parti, una rivoluzione che non c’è. La politica è sacrificio, lotta e se serve anche ostruzionismo. Nulla di tutto questo. E poi capisci perché è inutile parlare di mozioni di sfiducia”.

“Conviene aspettare – è la conclusione – che si voti per le politiche per cambiare in regione. Sempre che chi meno fatica non pretende di avere più potere. Non si scherzi proprio se non si fa nemmeno opposizione”.