Potrebbero andare a processo con l’accusa di apologia di fascismo. I fatti risalgono alle commemorazioni dell’assassinio di Sergio Ramelli a Milano dello scorso 29 aprile. La procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per 29 persone appartenenti a CasaPound, Forza Nuova e Lealtà azione. Colpevoli di aver chiamato il “presente” davanti alla lapide in via Ettore Paladini. Dove il giovane studente di destra, 18 anni, fu ucciso a colpi di chiave inglese da militanti di Avanguardia operaia. Nel mirino i saluti romani durante la cerimonia. Subito dopo il corteo-fiaccolata funestato da scontri di piazza e cariche della polizia. Con un ferito tra i manifestanti tra piazzale Susa e viale Romagna.

Saluti romani e “presente” in onore di Ramelli

Per giorni sindaco, prefetto e questore di Milano hanno negato l’autorizzazione alla manifestazione. Che intendeva “rendere onore a un giovane di 18 anni. La cui sola colpa, come accertato dalla giustizia italiana, di avere aderito al Fronte della Gioventù. Come si legge sull’appello di oltre sessanta esponenti di Fratelli d’Italia in appoggio alla richiesta avanzata dal comitato promotore.

L’omaggio a Ramelli come ogni anno, nella città medaglia d’oro della Resistenza, anche nell’aprile 2019 è stato preceduto da giorni di tensione. Culminati con l’autorizzazione da parte del sindaco Sala di una contro-manifestazione antifà che ha surriscaldato il clima. A Milano è vietato sfilare in corteo per ricordare un ragazzo di destra rimasto sul selciato dall’odio degli anni di piombo. Malgrado gli sforzi della sinistra, in tanti hanno risposto a Milano all’appello per onorare la memoria di Ramelli. Ma quelle braccia tese, nonostante i tanti precedenti di assoluzione, oggi vengono nuovamente processate come una pericolosa riedizione fascista. Il video del “presente” circolato tra i social, oggetto di denunce sdegnate da parte della stampa, ha portato all’apertura del dossier. L’inchiesta per apologia di fascismo è coordinata dal pm Enrico Pavone e dal capo del pool antiterrorismo Alberto Nobili.