Paragone fa i nomi di chi non restituisce i rimborsi

Il senatore grillino, a rischio espulsione dopo il no alla manovra, cita uno per uno i colleghi pentastellati che non hanno versato i rimborsi (o solo in parte). Argomento spinoso, tornato d’attualità dopo l’accusa della dirigenza 5Stelle all’ex ministro Fioramonti di non aver versato i rimborsi alla cassa del movimento.

Tra i nomi compare anche la ministra della Pubblica amministrazione Fabiana Dadone. Tra le più accanite contro l’ex ministro dell’Istruzione («chi ha coraggio, non scappa»). «È un po’ incompatibile. Non puoi essere nel collegio dei probiviri – dice Paragone – ed essere anche ministro. Dadone è ferma a 5 mensilità. Te ne mancano un bel po’ figlia mia..». Ironizza il senatore e annuncia un esposto per chiedere la sua espulsuione. Nemmeno Carla Ruocco risulta in regola secondo Paragone. «È presidente della commissione Finanze e vuole andare a fare la presidente della commissione di inchiesta sulle banche… È ferma soltanto a tre mensilità. Allora, non puoi sorvegliare sui conti degli altri e non essere in regola con qualcosa di identitario rispetto al Movimento». E lo stesso vale per il ministro del Lavoro Nunzia Catalfo, «ferma a due mesi..».