Maduro si è arreso: i due deputati rifugiati nell’ambasciata italiana in volo verso Roma

Conclusione positiva per la missione del senatore Pier Ferdinando Casini in Venezuela: i deputati anti-Maduro Mariela Magallanes e Americo De Grazia tornano in Italia. L’annuncio arriva su Twitter: «Finalmente in volo da Caracas verso Roma – scrive Casini – con i colleghi M. Magallanes e A. De Grazia, costretti dal maggio scorso a vivere nell’Ambasciata italiana. Sono grato di aver dato un contributo ad una giusta causa umanitaria. Ringrazio la Farnesina e l’Incaricato d’Affari Placido Vigo».

I due deputati da maggio si erano rifugiati nella residenza dell’ambasciata d’Italia, dopo che il Tribunale Supremo di Giustizia (TSJ) venezuelano aveva disposto la revoca della loro immunità. Dopo uno scalo a Lisbona, Magallanes e De Grazia arriveranno in mattinata a Roma.

Le accuse del regime di Maduro

Il regime di Maduro li accusava di “tentativo di colpo di Stato e incitamento all’insurrezione”. Sono parlamentari eletti nell’Assemblea nazionale, il Parlamento venezuelano in mano all’opposizione, esautorata con decreto dal dittatore Maduro e sostituita con l’Assemblea nazionale costituente, un organismo dominato dal partito al potere in Venezuela.

Sposata con un cittadino italiano, Magallanes aveva tentato di lasciare il Paese ma era stata respinta al controllo passaporti con la scusa che il suo documento non era in regola e le era stato sequestrato. Ha capito che rischiava di essere arrestata. Anche perché, nel frattempo, il Tribunale Supremo di Giustizia le aveva revocato l’immunità, così come ad altri sei deputati di origine italiana. La parlamentare, l’8 maggio, ha quindi deciso di rifugiarsi dentro la nostra ambasciata. Stessa cosa ha fatto, il giorno dopo, Americo De Grazia, figlio di un nostro connazionale. Da quel giorno è iniziata una battaglia che non ha prodotto alcun risultato. Fino a ieri.