Il Nutri-score scatena Salvini e Feltri: «Una boiata», «una imbecillità»

Il nutri-score è un bollino con il quale vengono classificati gli alimenti. Questo sistema di etichettatura dei prodotti è stato sviluppato da un gruppo di ricercatori universitari francesi. Compare già sui prodotti alimentari di alcuni paesi e per un numero attualmente limitato di marchi. Questo metodo potrebbe presto essere adottato dall’Unione Europea. Il sistema utilizza due scale correlate per classificare la qualità dei prodotti: una cromatica divisa in cinque gradazioni, dal verde al rosso; e una alfabetica con lettere che vanno dalla A alla E.

Fibre, proteine, frutta e verdura rientrano tra gli ingredienti ‘buoni’ e possono determinare un punteggio positivo. Altri ingredienti come grassi saturi, zucchero e sodio potrebbero invece influire negativamente se utilizzati a livelli elevati. Va da sé che questo tipo di classificazione danneggerà alcuni prodotti del ‘made in Italy’. Criminalizzare certi alimenti e nutrienti va tra l’altro contro il consiglio dei nutrizionisti, che prescrivono un po’ tutti i nutrienti, tenendo a bada il dosaggio. Per cui si arriverà a un integralismo alimentare idiota e senza senso. “L’Europa sconsiglia il gorgonzola, il pecorino e il prosciutto crudo. È una clamorosa autocertificazione di imbecillità”, scrive Vittorio Feltri su Twitter.

Nel 2018 la rivista Nutrients ha ‘eletto’ il nutri-score come il sistema più chiaro ed efficace rispetto alle altre opzioni. Nel corso degli anni molte grandi aziende hanno cercato di proporre delle loro ipotesi di etichette alternative. Senza mai trovare una sintesi. La decisione di adottare Nutri-Score da parte di Nestlé ha scatenato le prime polemiche in Italia. Coldiretti e Codacons hanno bollato come “ingannevole e sbagliata” questa etichettatura.

Si rischia di promuovere cibi spazzatura con edulcoranti al posto dello zucchero e di bocciare elisir di lunga vita come l’ olio extravergine di oliva considerato il simbolo della dieta mediterranea, ma anche specialità come il Grana Padano, il Parmigiano Reggiano ed il prosciutto di Parma. Ammonisce Salvini: alcuni europarlamentari starebbero lavorando occultamente per convincere la nuova Commissione a legiferare in tal senso. Per i prodotti italiani, date le premesse, sarebbe un duro colpo.