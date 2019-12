Altro che indulgenza, il professore che ha elogiato Hitler rischia il licenziamento

Altro che indulgenza, il professore che ha elogiato Hitler rischia il posto di lavoro. Il rettore dell’Università di Siena, Francesco Frati, ha chiesto infatti il licenziamento per Emanuele Castrucci, docente di filosofia del diritto, per le affermazioni su Hiter scritte su Twitter. Nei confronti del filosofo sarà avviato “un procedimento disciplinare interno”.Sarà proposta la sua “destituzione” dalla cattedra. Ora gli atti del caso saranno trasmetti al Collegio di Disciplina dell’Ateneo che dovrà esaminare la proposta della sanzione “della destituzione ai sensi dell’articolo 87, punto 4 del Regio Decreto 31 agosto 1933 n. 1592 e dell’art. 10 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240”. La destituzione dall’incarico comporta di fatto il licenziamento. Il Collegio di Disciplia svolgerà il suo compito nell’arco di un mese e ascolterà anche le “ragioni” del professore ammonito. Dopo di che sarà emessa la “sentenza”.

«Vi hanno detto che sono stato un mostro per non farvi sapere che ho combattuto contro i veri mostri che oggi vi governano dominando il mondo». Così ha scritto Castrucci, 67 anni, natali a Monterosso a Mare (La Spezia). Insegnamento all’università di Siena. Per il professore i «veri mostri che oggi governano il mondo» sarebbero gli ebrei. Interrogato in merito dal Corriere, dice: «Posso solo dire che mi sono limitato ad esprimere un giudizio storico personale avvalendomi, al di fuori della mia attività didattica, del principio di libertà di pensiero che, come ben sa, è tutelato costituzionalmente».

Inizialmente s’era diffusa la notizia che il professore avrebbe goduto dell’indulgenza dell’università. «Opinioni personali» , era stato all’inizio detto. E da ciò l’idea che il “fan” di Hitler l’avrebbe fatta franca. Opinione evidentemente errata. Il docente avrà guai.

Ultimamente la cronaca ha riportato in primo piano nazisti e neonazisti. Una organizzazione neonazista è stata scoperta nei giorni scorsi. Volevano fondare nientemeno che un partito nazionalsocialista.