Haters ancora all’attacco del presidente della commissione Affari costituzionali dell’Europarlamento. Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia, denuncia gli insulti e li pubblica. «Tutto questo non mi spaventa, sempre a favore della libertà».

Tutto avviene via Twitter, in particolare per le sue prese di posizione in favore di chi in Sudamerica lotta per la libertà. È successo per il suo impegno sul Venezuela, ora per la Bolivia. L’account di Tajani è stato preso d’assalto dagli “odiatori” del web.

«Fai schifo», «Capra ignorante», «fascista», «Da prenderti a schiaffi». Insulti, ingiurie, fino alle minacce di morte: «Non arriverai a dicembre». «Solidarietà ad Antonio Tajani per le vili minacce ricevute». E’ quanto dichiara Renato Schifani. «Chi, come lui, ha una storia di impegno istituzionale europeo segnata dal costante sforzo in favore della libertà in ogni parte del mondo, non si farà certo intimidire. Noi siamo e continueremo ad essere al suo fianco».

«Esprimo piena solidarietà, anche a nome di tutti i deputati di Forza Italia, all’amico Antonio Tajani», afferma Mariastella Gelmini. «Il vicepresidente del nostro movimento è vittima di inaccettabili insulti e di pesantissime minacce social per le sue prese di posizione in relazione alla situazione politica in Bolivia. Chi insulta e minaccia ha sempre torto. Forza Antonio».