M5S, Spadafora: “In Emilia Romagna non escludo l’accordo con il Pd. La destra è pericolosetta”

Dice che Luigi Di Maio non va messo in discussione, ma poi ne delegittima le scelte. E indica un nome per la successione. Vincenzo Spadafora dà una spallata al capo politico, fingendo però di mettersi al suo fianco.

Spadafora già pensa al prossimo leader

“Sbaglia chi pensa che la soluzione dei problemi del Movimento 5 stelle avvenga con la sostituzione di una singola persona”, perché “il problema non è Di Maio, e chi mette il discussione la sua leadership lo fa per personalismo“, ha sostenuto il ministro per le Politiche giovanili e lo sport, per il quale “in giro” non ci sono “grandissimi altri leader”. Salvo, poi, indicarne immediatamente uno alternativo: “Di Battista è stato e sarà un grande leader per il M5S”.

E delegittima Di Maio anche sulle alleanze

La delegittimazione, però, non passa solo per l’indicazione del nome di “un grande leader” alternativo. Spadafora, infatti, è entrato a gamba testa anche sul tema delle alleanze alle regionali. Tema quanto mai delicato in questo momento in cui a smentire Di Maio ci ha già pensato platealmente la base. E si è reso necessario un intervento di Beppe Grillo per puntellarlo. “Non lo escludo, se gli attivisti a livello locale proporranno questa linea”, ha detto Spadafora a proposito di un accordo del M5S con il Pd in Emilia Romagna. Un sasso contro il ministro degli Esteri, insomma, che anche in questo caso è stato lanciato nascondendo la mano.

L’alibi della “destra pericolosetta”

“Una prima decisione formalizzata è di andare da soli, ma questo non vuol dire che non possa essere messa in discussione con un voto degli iscritti”, ha aggiunto ministro Spadafora. “C’è una destra che, come dice Grillo è pericolosetta, ne sono convinto”, ha detto il ministro dello Sport, fornendo quella che secondo lui sarebbe una valida giustificazione alla replica dell’accordo con il Pd. Accordo suicida per il partito e assassino per Di Maio.