Lega e FdI gli unici a non perdere deputati, clamoroso crollo del M5S: le stime Swg-Sole24Ore

Il taglio dei parlamentari non danneggerebbe solo Lega e Fratelli d’Italia. Per tutti gli altri è buio. Allo stato attuale, sarebbero gli unici partiti a non perdere deputati nel caso in cui si andasse a elezioni. Lo rivela una simulazione pubblicata dal Sole24Ore. L’analisi si basa sulla rielaborazione dei dati elettorali delle Europee 2019 e delle stime Swg delle intenzioni di voto all’11 novembre.

I dati Swg e la rielaborazione

Secondo lo studio, il centrodestra porterebbe a casa 267 deputati rispetto agli attuali 264, nell’ipotesi che Pd e M5S corrano separati. Se invece dem e grillini si presentassero uniti, il centrodestra avrebbe 223 deputati. «Ovviamente», riporta il quotidiano economico, «cambierebbe del tutto la geografia interna al centrodestra».

I seggi nel proporzionale e nell’uninominale

Nel proporzionale la Lega avrebbe 93 deputati, Fdi 25, Fi 17 e Cambiamo! di Toti nessun seggio. «A questi si aggiungerebbero i seggi dell’uninominale, variabili da 132 a 88 a seconda – rispettivamente – se M5S si presentasse separato dal centrosinistra o unito». Probabilmente, spiega il Sole24Ore, «con l’aggiunta dei seggi uninominali, la Lega (e in percentuale minore Fdi) potrebbe persino aumentare l’attuale numero di seggi superando i 124 deputati odierni (35 quelli di Fdi)». Crollo verticale invece per i 5 Stelle. Il Movimento guidato da Luigi Di Maio – sempre secondo lo studio Swg – perderebbe infatti il 79% degli attuali seggi, passando da 216 a 46 deputati.