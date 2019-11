FdI primo partito di centrodestra alla Regione Lazio: nel gruppo entra Massimiliano Maselli

Continua la crescita di Fratelli d’Italia. In una conferenza stampa a Montecitorio è stato annunciato il passaggio del consigliere regionale del Lazio Massimiliano Maselli, proveniente da “Noi con l’Italia”. FdI “si rafforza e si conferma l’opposizione più stringente alla giunta Zingaretti”, ha commentato la presidente del partito Giorgia Meloni, sottolineando “la capacità di guardare a nuovi mondi, nuove culture del campo del centrodestra compatibili con la nostra”. Un percorso iniziato ad Atreju 2018, con la chiamata “alle persone del centrodestra che si erano disperse dopo la fine di An e del Pdl”. E passato poi anche attraverso il patto con i Conservatori e riformisti di Raffaele Fitto. “Avevamo visto giusto e siamo sulla buona strada”, ha aggiunto Meloni.

Maselli: «Abbiamo valori in comune»

“Con Fratelli d’Italia abbiamo valori in comune. Il confronto viene da lontano, passando attraverso Officine per l’Italia”, ha spiegato Maselli. “È la dimostrazione che la storia liberal-popolare – ha aggiunto – si poteva coniugare con la storia e la tradizione di FdI”. Oltre a Maselli, che si dimetterà da presidente della commissione Sviluppo, hanno aderito a Fratelli d’Italia anche Luciano Ciocchetti, Giovanni Libanori, consigliere metropolitano a Roma, Roberto Martino e Franco Federici, consiglieri, rispettivamente, dei Municipi XIII e VIII, Stefano Eleuteri, consigliere comunale a Rieti.

FdI primo gruppo di centrodestra alla Regione Lazio

“La famiglia di Fratelli d’Italia si allarga e si rafforza ulteriormente sul territorio”, ha detto il capogruppo alla Camera, Francesco Lollobrigida. “È la conferma – ha aggiunto – che il cammino politico che Giorgia Meloni ha intrapreso sia il giusto contrafforte al progetto di ricostruzione di un’area di centrodestra forte e rinnovato del quale FdI è motore trainante”. È stato poi Fabio Rampelli a sottolineare che l’esperienza di Maselli “si andrà ad aggiungere al lavoro che stanno portando avanti i nostri consiglieri contro la deriva del “presidente fantasma” Zingaretti”. “Oggi – ha quindi chiarito il vicepresidente della Camera – un doppio segnale. FdI è il gruppo di centrodestra più numeroso alla Regione Lazio. E l’allargamento verso la componente moderata conferma FdI forza di aggregazione e riferimento per tutto il centrodestra”. Anche per la consigliera regionale Chiara Colosimo “l’ingresso di Maselli nel gruppo di FdI in Regione ha un valore politico molto forte». Inoltre, ha sottolineato, «Maselli ha sempre dimostrato una serietà e una competenza che saranno di grande aiuto nel nostro costante lavoro di opposizione alla giunta Zingaretti che da oggi ha ancora di più i giorni contati”.