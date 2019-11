Egiziano molesta e picchia una turista russa in un McDonald’s di Milano

Ennesimo episodio di violenza sessuale contro una donna. Protagonisti della triste vicenda una turista russa di 26 anni e un egiziano di 37. È successo a Milano, nel McD0nald’s di via Sacchi, dove l’egiziano lavora come inserviente. È accaduto di notte, alle 2,30 circa. A quell’ora il locale era chiuso. La 26enne russa era passata davanti al locale e aveva incrociato l’egiziano. Dal vetro gli aveva chiesto di poter accedere al wi-fi. L’inserviente allora l’avrebbe invitata ad entrare. Ma da una porta sul retro. Avrebbe iniziato a palpeggiarla. E tentato un approccio sessuale.

La ragazza oppone un rifiuto. E l’egiziano la colpisce al volto con un pugno. La 26enne, sanguinante, avrebbe quindi convinto il suo aguzzino ad andare in bagno. La giovane invece fugge dal locale. E riesce a fermare una volante.la ragazza parla solo russo. E bisogna aspettare l’interprete per formalizzare la denuncia.

Nel frattempo, i poliziotti identificano l’egiziano, che aveva lanciato lo zaino della vittima fuori dal locale, tenendosi però il suo cellulare.

Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, l’aggressore, a causa della flagranza di reato trascorsa, inizialmente è stato solo denunciato e nei giorni successivi avrebbe continmuato a lavorare nel McDonald’s di via Sarpi. Poi, una volta visionate le registrazioni delle telecamere di sicurezza, che non hanno lasciato dubbi circa l’avvenuta violenza, gli agenti lo hanno arrestato: ieri, infatti, è stata emessa un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Ora, l’egiziano si trova nell’istituto penitenziario di San Vittore e dovrà rispondere di violenza sessuale, lesioni, sequestro di persona e furto del cellulare.

La ragazza, che era stata accompagnata in ospedale la notte stessa, dove le era stata data una prognosi di 20 giorni, per la rottura del setto nasale, è tornata in Russia con un volo del 4 novembre, data già prevista per il suo ritorno.