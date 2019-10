Elezioni in Umbria, vittoria schiacciante. Il centrodestra ha asfaltato la coalizione dell’ultimo minuto tra Pd e 5S. E i giornali, come avranno registrato e commentato la notizia? Ad un primo rapido sguardo notiamo che, almeno sulle principali testate quotidiane, si documenta ovviamente il trionfo di centrodestra: ma solo nei titoli. Niente interviste o approfondimenti sull’unico partito che davvero ha messo il segno più davanti a questo risultato elettorale: FdI.

Elezioni in Umbria, la vittoria del centrodestra sui quotidiani

Niente commenti dedicati o consultazioni con la leader Giorgia Meloni che ha guidato il suo partito alla performance di ieri alle urne. E se si eccettua un’intervista de La Stampa al vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli, nessuna domanda. Nessuna opinione è stata richiesta a candidati o esponenti del secondo partito della coalizione di centrodestra. Più che altro, si piange sulla perdita di una delle storiche regioni rosse. E naturalmente, si insiste sul fallimento dell’accordo furbetto ma non vincente tra Pd e M5S. L’unico quotidiano non di area che relaziona chiaramente la debaclé grillina alla significativa crescita e affermazione del partito guidato da Giorgia Meloni è il Fatto Quotidiano che, in un passaggio del lungo titolo riepilogativo della sua edizione online riporta: “Fratelli d’Italia al 10%: doppia Berlusconi e scavalca il Movimento 5 Stelle (7,4).

Elezioni in Umbria, la rassegna stampa nel dettaglio

Per il resto, la Repubblica titola in apertura “C’era una volta l’Umbria rossa”. Il Corriere della sera nel suo servizio dedicato e intitolato “Elezioni in Umbria, trionfo Salvini, tracollo M5S sorpasso Meloni: vincitori e vinti. Segnale chiaro (con conseguenze incerte) non va oltre su FdI. E mentre Il Tempo si sofferma con commenti e interviste sulla netta affermazione leghista, a cui dedica due pagine interne. Almeno Il Giornale, registra l’“esultanza di Berlusconi” («M5S-Pd senz’anima e futuro») e segnala in uno spazio a parte «la doppia vittoria di Fratelli d’Italia» («E già si pensa all’Emilia Romagna»).

Elezioni in Umbria, Fratelli d’Italia vola al 10,40%,

Detto questo, servizi, interviste, approfondimenti a parte, resta il fatto che l‘alleanza Lega, FdI e FI ha travolto a valanga competitor agguerriti rivelatisi avversari tutt’altro che temibili. Donatella Tesei è la nuova governatrice della Regione, storicamente rossa. E che da oggi ha voltato pagina. Secondo i dati definitivi forniti dal ministero dell’Interno la candidata della coalizione a trazione leghista ha staccato di circa 20 punti Vincenzo Bianconi del centro sinistra. La Tesei ha ottenuto il 57,55% dei voti ed è di fatto la nuova presidente della Regione Umbria, mentre Bianconi si attesta al 37,48%. Riguardo ai partiti la Lega è al 36.95%, Fratelli d’Italia vola al 10,40%, sull’onda di una crescita esponenziale documentata dai sondaggi degli ultimi mesi e palesata in questa ultima consultazione elettorale. Forza Italia si attesta sul 5,50. Il Pd, invece, si ferma solo al 22,33%. Catastrofe M5s: i grillini arretrano sul record negativo del 7,41.