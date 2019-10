Ennesimo atto vandalico la notte scorsa, intorno alle 2,30, ai danni di un bus dell’Atac a Roma, linea notturna. La vettura che era in transito su Via Casilina è stata distrutta da un passeggero libanese di 24 anni. L’uomo dopo aver preso a calci la vidimatrice dei biglietti, ha sradicato un bracciolo con cui ha distrutto i vetri del bus. Illeso l’autista. Il passeggero ha poi tentato di dileguarsi dopo il raid, ma è stato bloccato da un passante che lo ha tramortito con un pugno in attesa dell’arrivo degli agenti. (GUARDA IL VIDEO pubblicato dal Giornale). «Altro che ronde, qui ci vogliono i taser per gli autisti – commenta il sindacalista Claudio De Francesco del Faisa Sicel – Grazie all’eroico passante: il sindaco dovrebbe premiarlo come cittadino dell’anno».

Bus dell’Atac, i precedenti

Sono sempre più frequenti gli atti vandalici e di violenza a bordo dei bus dell’Atac. Questa estate un immigrato ha preso il bus senza biglietto e poi ha alzato le mani contro il controllore donna. E ancora un altro caso. Un nigeriano, invece di esibire i documenti, ha rifiutato di fornire le generalità e all’altezza della fermata Ciamarra-Rizzieri ha spintonato e minacciato con la bottiglia il controllore. E a settembre un altro drammatico caso. Prima la bravata, poi i pugni all’autista e infine la fuga in taxi fino al centro storico cercando di dileguarsi nei vicoli affollati della movida. Otto i giovanissimi che hanno circondato e aggredito il conducente di un autobus di 52 anni «colpevole» di averli rimproverati per aver azionato la leva d’emergenza. I ragazzi dopo il pestaggio sono fuggiti in taxi e sono scomparsi nei vicoli di Campo de’ Fiori e piazza Trilussa.