“Intervento nella società” di Riccardo Pedrizzi fa le pulci al governo giallorosso

È in edicola il nuovo numero di “Intervento nella Società”. Si tratta della rivista trimestrale di informazione, cultura, politica ed economia diretta dall’ex senatore Riccardo Pedrizzi, presidente del Cts dell’Ucid. Nel numero 3 del 2019, dal titolo Governo giallorosso, ma non è la Roma”, interventi di prestigio. Tra gli altri, Mauro Marino, senatore di “Italia Viva”, Massimo Garavaglia, deputato della Lega, Stefano Fassina, economista, deputato di Leu, Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia.

Il turbocapitalismo nell’analisi di Pedrizzi

In apertura del nuovo numero, l’editoriale di Riccardo Pedrizzi sul “turbocapitalismo“. «Ha fatto clamore in Italia e nel mondo la pubblicazione del documento “Lo scopo dell’impresa” della Business Roundtable degli Stati Uniti d’America. Una tavola rotonda di 181 uomini d’affari e non come quella più nota e nobile di cavalieri senza macchia e senza paura al servizio del Re e della Chiesa. Questa Assise americana dà lavoro a 15 milioni di addetti, fattura complessivamente 7 triliardi di dollari. Al suo vertice Jamie Dimon della JP Morgan Chase e tra i suoi firmatari AT&T, Amazon, General Motors, il fondo Black Rock, Apple, Pepsi, Walmart, Bank of America ecc. ecc».

Le riflessioni sul ruolo della Chiesa

«Quando si è avuta conoscenza di questo documento – prosegue Pedrizzi – da noi, qualche amico mi ha chiesto di non trascurarlo per la sua “portata epocale”. E di farne oggetto di commento, studio e riflessione. A questi amici devo chiedere pubblicamente scusa per aver risposto molto freddamente e con malcelato disinteresse. Mi era apparso, infatti, immediatamente che i manager statunitensi erano arrivati tardi. Ed anche in maniera approssimativa, sui temi dei rapporti etica-impresa ed impresa e territorio e comunità. E vediamo perché…», è l’attacco dell’articolo che apre il giornale. Pedrizzi ha recentemente pubblicato, per Guida Editori, il volume “Il salvadanaio. Manuale di sopravvivenza economica”.