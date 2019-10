Ghali annuncia l’uscito del suo disco e chiede alla madre di lasciare il lavoro: ho bisogno di te

Ghali sta ultimando il suo disco e ne annuncia su Instagram l’imminente uscita: “Mamma, esce il mio album. Lascia il lavoro”.

Il rapper fa il suo annuncio in maniera particolare, pubblicando lo screenshot della conversazione whatsapp con la mamma.

“Ghali mi hanno chiamato per il lavoro, che faccio?”, scrive la madre. “Basta quel lavoro. Digli ciao è stato bello e ringraziali”, la risposta dell’artista che aggiunge: “Tra poco esce il nuovo disco e ho bisogno di te vicino a me”.

La musica di Ghali in questi anni è diventata il simbolo di temi d’attualità: insieme a Sfera Ebbasta è considerato il nome di punta della trap italiana, un genere al quale lui non si sente di appartenere del tutto. Ma le sue canzoni affrontano anche temi di attualità come il razzismo. In Cara Italia forse il suo pezzo più famoso – canta: “Quando mi dicon: ‘Vai a casa!’. Oh eh oh, rispondo: ‘Sono già qua’”.

Ghali e il rapporto speciale con la madre

Ma Ghali non ha alcuna intenzione di fare politica, almeno così dice. Anche se lo scorso luglio aveva dato del “fascista” a Salvini. Non proprio l’atteggiamento, dunque, di chi non vuole interessarsi di politica.

Semplicemente, afferma, vuole raccontare la sua storia, essere testimone del suo tempo. E vuole piacere a più persone possibile, dai ragazzi che vanno ai suoi concerti ai loro genitori.

È noto lo stretto il legame tra Ghali e la sua mamma. Lo stesso rapper ne aveva infatti parlato in un suo brano, “Ninna Nanna“, nel cui testo esprime gratitudine e affetto nei confronti della donna che l’ha cresciuto da sola dopo che il padre è stato arrestato.

Il modo che ha scelto per annunciare l’uscita del suo nuovo disco conferma il rapporto speciale tra Ghali e sua madre.