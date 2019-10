Galantino (ex M5S) aderisce a Fratelli d’Italia: i miei valori sono quelli della destra

Il deputato ex M5S Davide Galantino entra in Fratelli d’Italia. A luglio era passato al gruppo misto. Non ha mai fatto mistero della sua contrarietà alla nascita del governo giallorosso. A settembre aveva confermato che erano in corso contatti con Fratelli d’Italia: “E’ vero, ho sempre votato a destra, credendo nei valori della nazione, da buon militare quale sono. E ora sui temi mi sento molto vicino a Fratelli d’Italia”.

Galantino aveva partecipato infatti, lo scorso settembre, alla manifestazione contro il governo delle poltrone indetta a Montecitorio da FdI. In quell’occasione aveva parlato delle contraddizioni del M5S, soprattutto in tema di immigrazione: “Volevano fermare il business dei migranti, e adesso?”.

Prima di lui, nella scorsa legislatura, aveva lasciato le file del movimento per entrare nel partito di Giorgia Meloni il deputato Walter Rizzetto, per lungo tempo tra le voci più critiche del M5S.

Chi è Davide Galantino

Galantino è nato il 19 gennaio 1979 a Canosa di Puglia (Barletta-Andria-Trani), a 18 anni entra nell’Esercito. Oggi vive a Bisceglie con la sua famiglia dopo aver vissuto fino al 2009 in Toscana dove prestava servizio presso la Brigata paracadutisti Folgore.

Appena eletto alla Camera ha iniziato una vera e propria battaglia in difesa dei militari delle categorie graduati. E’ stato il primo deputato a presentare una legge anti-ammucchiate per limitare le liste civiche che partecipano alle elezioni comunali. Ha denunciato il “sistema Casaleggio” che costituisce un apparato di controllo del M5S e per questo motivo ha lasciato il partito fondato da Beppe Grillo.

Nella sua dichiarazione di voto contro il Conte bis si è complimentato con il premier per aver collocato Di Maio agli Esteri. “Cosí sarà il mondo intero a conoscere il più grande bluff della storia politica italiana: il Movimento 5 Stelle”