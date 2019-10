Matteo Renzi si batte, a parole, contro le fake news, al punto da presentare una legge con il suo partito, Italia Viva. Ma poi resta vittima di sé stesso e di un suo fake video. La rete, in queste ore, lo sta sbertucciando per una clip della Leopolda in cui si vede l’ex premier uscire… da un portone chiuso (video). L’incongruenza nello spot che lancia la kermesse fiorentina è stata segnalata sui social network da centinaia di utenti. Critiche, ironie, sberleffi. Un mago o un manipolatore di immagini? Di sicuro la figuraccia è di quelle che destano sorpresa. Chissà quanto sarà costato quello spot della Leopolda che si è trasformato in un clamoroso fake? E da che pulpito viene la predica?

La Leopolda di Renzi chiude i battenti

Lo spot fasullo è una delle frecce all’arco di Matteo Renzi per la sua kermesse della Leopolda, che oggi chiude i battenti. I padiglioni hanno aperto i battenti intorno alle 9. Tre maxi schermo per seguire i lavori sono stati piazzati in piazza Vittorio Gui, vicino alla Leopolda. La convention sarà conclusa intorno a mezzogiorno dal leader di Italia Viva, che ieri pomeriggio ha presentato il simbolo del nuovo partito, preceduto dall’intervento del ministro Teresa Bellanova.

Ad aprire i lavori, Maria Elena Boschi accompagnata da Eugenio Comencini, che hanno dato il buongiorno ai partecipanti. “Un primo saluto va alle tantissime persone che sono rimaste fuori dalla stazione Leopolda e che ci seguono dai maxischermi. Siamo talmente tanti che purtroppo la stazione Leopolda non ci contiene più tutti”, ha detto Boschi, che poi ha aggiunto: “Qui è la nostra casa, qui è nato tutto e qui alla Leopolda continuerà la nostra avventura fino al 2029, almeno fino al 2029”.