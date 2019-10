Emergenza sbarchi, Lampedusa presa d’assalto. Salvini: «Un disastro»

È emergenza sbarchi. La politica dei porti aperti voluta dal governo Pd-M5S sta trasformando l’Italia in un nuovo campo profughi. Solo oggi ci sono stati cinque sbarchi in provincia di Agrigento.

Un’imbarcazione con 50 migranti tunisini è giunta fino al porto di Lampedusa. Il barcone ha sostato qualche minuto davanti al porto a motori spenti. Poco dopo sono giunte sul posto le motovedette della capitaneria di porto. I migranti sono stati infine accompagnati al molo Favaloro, da dove sono stati trasferiti al centro d’accoglienza.

Emergenza sbarchi a Lampedusa

Un’altra imbarcazione con oltre 60 migranti a bordo, tra cui donne e bambini, è arrivata autonomamente alla banchina commerciale del porto di Lampedusa verso le 18. Stando a quanto affermano diversi abitanti dell’isola il barcone era nelle vicinanze della costa già da qualche ora. I migranti sono stati portati a terra anche da Pietro Bartolo, ex medico del poliambulatorio lampedusano ora parlamentare europeo, arrivato da qualche giorno. I migranti sono stati portati nel centro di accoglienza.

Gli altri arrivi

In mattinata altre piccole imbarcazioni sono giunte in Sicilia, fra Porto Empedocle e Lampedusa. Due gli sbarchi sulla più grande delle isole Pelagie: uno di 15 persone e l’altro di 11. Uno il barchino giunto a Porto Empedocle con a bordo 15 tunisini.

La reazione di Salvini

Matteo Salvini ha commento i nuovi sbarchi: «Centinaia di sbarchi in queste ore in Sicilia. Mentre Di Maio fa festa a Napoli e Renzi alla Leopolda, c’è qualcuno che fa la festa a noi. Pensano di far dispetto a Salvini ma riaprire i porti è un disastro per milioni di italiani, non un danno per Salvini».