Viale Paolo Colli a Roma. Giovedì l’intitolazione al fondatore di Fare Verde (video)

Per Colli l’ecologia è un fatto di civiltà e l’ambiente un patrimonio da lasciare intatto a figli e nipoti. La natura è l’altra faccia del sacro. È la filosofia del dono, dell’agire che strapazza le parole e fa carta straccia dei verbosi programmi scritti. «Stai ridendo, lo so. E scuoti la testa. Allora ti racconto che “una via per Paolo Colli” in realtà è “la strada di Paolo”. Costruita sulle idee “oltre”, sui gesti, sull’Essere più che sull’apparite. Un strada lastricata di fatti, colorata di Amore. Seguire la tua strada non è mai stato facile. E mi faccio grasse risate, insieme a te. Chissà se anche lassù hai rotto le scatole a tutti, di sicuro a quelli del caffè che usano le cialde! Allora ti aspetto, ci vediamo lì. Non arrivare in ritardo, e spegni il cellulare», è il post di Cinzia, militante di lungo corso di Fare Verde.

Paolo, morto a 44 anni il 25 marzo 2005 (una figlia scanzonata come lui, Chiara, avuta giovanissimo con la sua compagna di banco Daniela), non è stato soltanto un ambientalista caparbio e sui generis, il vicedirettore dell’Arpa, l’ideatore di campagne diventate storiche come la battaglia per i cotton fioc biodegradabili, il compostaggio, le energie alternative, i campi anti-incendio nel Lazio, in Campania, in Sicilia, quando Paolo si arrampicava con i suoi ragazzi, “cialtroni” li chiamava, sopra le vette ferite dai piromani e dalle mafie locali. E poi il volontariato nei Balcani, gli aiuti ai terremotati, agli alluvionati, ai popoli affamati dell’Africa nera, le adozioni a distanza.

Paolo viene dalla militanza di strada. Inizia la sua attività politica come fiduciario del Fronte della Gioventù al “Socrate”, uno dei licei più rossi della capitale, quartiere Garbatella. Era facile incontrarlo in via Sommacampagna o nella sezione missina di via Alessandrina dove andava unicamente per utilizzare il ciclostile e stampare volantini. Partecipò ala mobilitazione per la riapertura della sezione di Colle Oppio chiusa da Giorgio Almirante dopo la strage di Acca Larenzia e lo sbandamento e lo s conforto di un’intera generazione. Anni terribili. Anni infami. Il bunker di Colle Oppio viene finalmente restituito ai suoi giovani e in mezzo a quel manipolo di cialtroni anche Paolo, che vissuto sulla propria pelle i lunghi, interminabili giorni del coma di Paolo Di Nella. Tra i promotori di “Fare fronte per il contropotere studentesco” con il pallino di superare la logica dello scontro figlio degli anni ’70 per costruire una comunità di studenti post-ideologica.