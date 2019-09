Terrore a Roma: migrante accoltella vigilante, gli ruba la pistola e si spara

È stato soccorso e trasportato al policlinico Umberto I in codice rosso il vigilante accoltellato da un ragazzo di colore nella stazione Tiburtina della metropolitana B di Roma. L’uomo è stato colpito più volte al collo con un coltello dal giovane, che gli ha rubato la pistola e si è poi suicidato. Sul posto la polizia e il 118.

I fatti sono avvenuti intorno alle 17 circa nel tunnel della metro B alla stazione Tiburtina. La guardia giurata che presta servizio allo scalo della Capitale è stata soccorsa e portata in ospedale al Policlinico Umberto I, dove è ricoverato in gravi condizioni. L’uomo sarebbe stato colpito più volte al collo con un coltello. Ignoti i motivi che hanno spinto l’uomo al folle gesto. Sul posto, oltre il personale medico, anche i militari dell’Esercito, gli agenti della Polizia di Stato e la squadra della Scientifica. La zona in cui è avvenuta la tragedia è stata transennata.