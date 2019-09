Stupro di Viterbo, concessi gli arresti domiciliari a Chiricozzi e Licci

Era il 29 aprile scorso quando il caso del presunto stupro avvenuto a Viterbo esplode in tutto il suo potenziale di orrore con l’arresto di due ragazzi, accusati di violenza di gruppo e lesioni aggravate. Oggi quella drammatica pagina di cronaca si riapre e aggiorna la vicenda giudiziaria a quanto apprende l’Adnkronos, secondo cui sono stati concessi gli arresti domiciliari a Francesco Chiricozzi e a Riccardo Licci, i due ex militanti immediatamente espulsi da CasaPound subito dopo l’arresto per il presunto stupro al pub Old Manners di Viterbo.

Ai domiciliari i due giovani arrestati per il presunto stupro di Viterbo

I due giovani erano rinchiusi nel carcere Mammagialla della cittadina laziale da oltre 4 mesi: era infatti il 29 aprile quando il caso esplose con l’arresto dei due ragazzi accusati della violenza di gruppo ai danni di una 36enne italiana. Nei giorni scorsi, dopo che era stata depositata la perizia sui cellulari passati al setaccio per ricostruire le chat in cui le immagini della presunta violenza sarebbero state condivise, la procura aveva chiesto per i due il giudizio immediato. La richiesta per ottenere i domiciliari era già stata presentata dai difensori dei due indagati i primi di maggio e, poi, una seconda volta, a luglio, ma in entrambi i casi era stata respinta. Oggi invece i domiciliari sono stati concessi.