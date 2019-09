«Ridateci l’Italia, voto subito»: a gridarlo 30.000 in piazza. Ecco i video della manifestazione

In trentamila, e tantissimi bloccati nei vari varchi d’accesso a Montecitorio: questi i dati diffusi dalla Adnkronos in merito all’adesione di massa alla manifestazione indetta da FdI contro il “governo truffa”. Un evento di massa a cui hanno preso parte sia esponenti ed elettori della Lega, che attivisti grillini e dem delusi e contrari all’inciucio. Accanto a loro, il mondo dell’associazionismo e, sul palco, un susseguirsi di parlamentari e leader di partito, da Giorgia Meloni (presidente di FdI) a Matteo Salvini (numero uno del Carroccio), passando per l’ex forzista, oggi a capo di “Cambiamento”, Giovanni Toti.

Manifestazione FdI a Montecitorio: 30.000 in piazza

Una partecipazione a dir poco di massa , dunque, che ha portato in piazza Montecitorio oltre 30.000 persone, per non contare le altrettanta migliaia di persone bloccate in vicoli e varchi che immettono alla piazza ma che non sono arrivati a raggiungere il palco. Questi i dati ufficiali della manifestazione in piazza Montecitorio organizzata stamane da Fratelli d’Italia per contestare il voto di fiducia al Conte Bis, dati forniti dalla Adnkronos. Giovani, anziani, uniti dalla bandiera tricolore in mano e da un solo grido: “Ridateci l’Italia, elezioni subito!”.