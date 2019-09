Conte mangia l’hamburger e posta il selfie. I social: «Hai dimenticato di scrivere bacioni»

Dopo il giro in salumeria, Giuseppe Conte posta sul suo profilo Instagram una foto mentre mangia sorridente un hamburger. Maniche di camicia e grattacieli alle spalle, il premier ci informa che «dopo un’intensa giornata di lavoro alle Nazioni Unite, qui a New York, un vero hamburger americano nel cuore di Manhattan». L’operazione simpatia, però, finisce per rivelarsi un boomerang, perché – come molti notato – lo stile ricorda un po’ troppo quello di Matteo Salvini.

«Hai dimenticato di scrivere bacioni»

«E pensare che criticavi Salvini per i suoi selfie», scrive Gianfranco. «Ecco, lui può mangiare e Salvini no», sottolinea Franca. «No caxxo, i post come Savini no», lamenta poi Borghe. E giù così, con chi chiede «Giuseppe che fai? Ti stai salvinizzando? Esci da questo corpo» e chi ironizza sul fatto che «Conte is the new Salvini», anche se – sottolinea qualcun altro – «hai dimenticato di scrivere bacioni».

La politica dell’hamburger

Numerosi poi gli insulti veri e propri, ai quali, se fanno da contraltare anche alcuni cuori, si affiancano commenti dal sapore – è il caso di dirlo – più politico. «Non voleva tassare il junk food per disincentivarne l’uso? Adesso lo mette nelle foto? Non la capisco!!!», scrive uno dei tanti utenti che si soffermano sull’argomento, mentre molti altri sottolineano la contraddizione tra lo scopo della visita a New York – «pagata dagli italiani», viene ricordato tra l’altro – e compiacersi di mangiare un hamburger. «Non mi pare che l’hamburger americano sia un simbolo di salute ed ecosostenibilità», scrive un utente, mentre un altro nota «mi sa che al summit sui cambiamenti climatici non si è discusso dell’impatto dell’allevamento intensivo di animali», postando poi faccine perplesse.