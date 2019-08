Mns, manifestazione a Montecitorio per il “voto subito”: «Inaccettabile il governo degli sconfitti»

In piazza, per gridare lo sdegno contro l’inciucio, contro l’accordo per le poltrone che si sta stringendo tra Pd e Cinquestelle. Una situazione inaccettabile, uno schiaffo alla volontà popolare.. Il Movimento Nazionale per la Sovranità (MNS) ha aderito alla manifestazione di varie sigle della società civile davanti a Montecitorio per il “voto subito”.

«Questa è stata la prima manifestazione immediata per chiedere le elezioni anticipate, il primo segnale di un fiume in pena che si può scatenare se Pd e M5S insisteranno nel tentativo di formare il governo degli sconfitti. I cittadini vogliono votare perché questo è il naturale sbocco di ogni crisi di governo», ha dichiarato Marco Cerreto,segretario del MNS che insieme ai dirigenti Giorgio Ciardi e Chicco Costini hanno guidato i militanti del MNS anche in un flash mob davanti agli uffici dei gruppi parlamentari della Camera.

I manifestanti, sventolando bandiere tricolori, hanno sfilato per rivendicare il ritorno alle urne, prima a piazza Montecitorio per poi dirigersi all’uscita dei gruppi parlamentari. Hanno gridato “voto, voto”, spiegando di essere «normali cittadini che fanno appello al presidente della Repubblica e al Parlamento affinché indichi subito nuove elezioni: non possiamo accettare un governo non votato dalle persone». Tra la gente in piazza alcuni esponenti di Area Rieti, vicina all’ex sindaco di Roma, Gianni Alemanno.