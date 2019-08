Meloni: «Tutti in piazza a Montecitorio nel giorno della fiducia per gridare il nostro no»

«Ho annunciato una manifestazione di piazza davanti a Montecitorio contestuale al voto di fiducia». Ad affermarlo è Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, allo speciale Gr “Diario della Crisi”, in onda su Rai Radio1. «Appena avremo la data la comunicheremo a tutti gli italiani che non sono d’accordo. Non è giusto fare un governo semplicemente per impedire agli italiani di mettercene un altro. Non è democrazia. Penso che molti italiani la pensino come me. Ho ascoltato il discorso di Conte e mi pare che si sposti molto a sinistra. Per esempio non si è capito cosa voglia fare circa l’immigrazione».