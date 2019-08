La “profezia” del mago Otelma: «Vi svelo i nomi di chi vincerà le elezioni». E ne dà due

Silenzio, parla il Divino Otelma. Ora si scomodano anche i maghi per prevedere gli sviluppi di una crisi dai risvolti complicati. Si ricomporrà la compagine di governo?. Su Affari Italiani il Divino Otelma sentenzia: «Si va verso la vittoria di Salvini in alleanza con la Meloni ed eventualmente con Berlusconi». Ma quando si vota? «Che si voti prima o dopo ha rilevanza marginale – dice Otelma- Ogni giorno che passa indebolisce le forze attualmente collocate nell’area di centrosinistra e rafforzerà quella in area centrodestra. Salvini viva serenamente perché i suoi nemici inconsapevolmente stanno lavorando per lui. Più loro resteranno al potere, più cresceranno i consensi verso Salvini e la sua vittoria finale sarà smagliante».

Mago Otelma. «Renzi? Del tutto irrilevante»