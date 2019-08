Emergenza sulla Open Arms? «Balle», dice Salvini: «Io non mollo!». E la procura indaga

Emergenza medica sulla Open Arms? “Balle“. Così Matteo Salvini ha reagito dopo che il responsabile del Poliambulatorio di Lampedusa ha detto che dei 13 naufraghi sbarcati per ‘motivi medici’ dalla Open Arms uno aveva una otite. Gli altri stavano bene. ”Siamo davanti – sottolinea il ministro – all’ennesima presa in giro della ong spagnola su nave spagnola, quella Open Arms che per giorni ha girovagato nel Mediterraneo al solo scopo di raccogliere più persone possibili per portarle sempre e solo in Italia. In tutto questo tempo sarebbero già andati e tornati in un porto spagnolo tre volte! Queste ong invece fanno solo battaglia politica, sulla pelle degli immigrati e contro il nostro Paese. Ma io non mollo”. Poteva comunque mancare l’indagine della procura di Agrigento? Certo che no. E infatti eccola pronta e subito rilanciata da tutti i media l’inchiesta per “sequestro di persona” aperta nel pomeriggio dalla Procura agrigentina sul caso Open Arms. Che però, come si apprende, è a carico di ignoti. Un atto dovuto, spiegano, dopo i due esposti presentati oggi dai legali della nave della Ong spagnola e dai giuristi democratici. I legali hanno chiesto di procedere per sequestro di persona, violenza privata e abuso in atti di ufficio. E non è finita certo qui…